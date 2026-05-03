Tijdens het programma 'In het water met dolfijnen' kunnen bezoekers de dolfijnen aanraken, kunstjes laten uitvoeren en met hen op de foto gaan. Dat vindt Bite Back onaanvaardbaar. Wereldwijd vinden dit weekend acties plaats tegen dolfinaria, onder meer in Japan, Zuid-Afrika en Mexico. In Brugge informeerden activisten bezoekers over het lot van de zeven dolfijnen die nog in het dolfinarium verblijven. Met spandoeken, flyers en gesprekken met voorbijgangers vroegen ze aandacht voor het welzijn van zeezoogdieren in gevangenschap.