Zaterdag protesteerde dierenrechtenorganisatie Bite Back aan het Boudewijn Seapark in Brugge. Dat deden ze in het kader van de campagne Empty The Tanks, gericht tegen dolfinaria. Ook dient de organisatie opnieuw een klacht in tegen Boudewijn Seapark, omdat ze het programma 'In het water met dolfijnen' organiseren.
Tijdens het programma 'In het water met dolfijnen' kunnen bezoekers de dolfijnen aanraken, kunstjes laten uitvoeren en met hen op de foto gaan. Dat vindt Bite Back onaanvaardbaar. Wereldwijd vinden dit weekend acties plaats tegen dolfinaria, onder meer in Japan, Zuid-Afrika en Mexico. In Brugge informeerden activisten bezoekers over het lot van de zeven dolfijnen die nog in het dolfinarium verblijven. Met spandoeken, flyers en gesprekken met voorbijgangers vroegen ze aandacht voor het welzijn van zeezoogdieren in gevangenschap.