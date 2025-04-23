De voormalige boekhouder van Boudewijn Seapark in Brugge krijgt geen bijkomende straf voor het versluizen van bijna 94.000 euro naar zijn eigen rekening. De 47-jarige man uit Oostende moet het bedrag wel volledig terugbetalen. Eerder werd hij al veroordeeld tot 40 maanden cel met uitstel in een andere oplichtingszaak.
De man ging in het voorjaar van 2022 aan de slag als boekhouder bij Boudewijn Seapark. Tussen mei en september van dat jaar liet hij in totaal ruim 92.000 euro van het park op zijn eigen rekening terechtkomen. Hij werd op 18 september 2022 aangehouden op verdenking van misbruik van vertrouwen en kwam in januari 2023 onder voorwaarden vrij.
Eerdere veroordeling voor oplichting
Opvallend: op het moment dat hij bij het park begon, liep er al een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Dat was niet bekend bij zijn werkgever. De Oostendenaar stond al onder voorwaarden in een andere zaak. Vanaf 2016 haalde hij via leningen bij klanten van zijn computerzaak en via crowdfunding minstens 1,2 miljoen euro op. Hij beloofde hoge interesten tot 30 procent, maar gebruikte het geld om zijn gokverslaving te financieren. Zijn zaak ging uiteindelijk failliet.
Voor die feiten werd hij op 11 december 2024 veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.
Geen bijkomende straf
Voor de feiten bij Boudewijn Seapark besliste de rechter nu om geen bijkomende straf op te leggen. De man moet wel het volledige bedrag van ongeveer 94.000 euro terugbetalen aan het park. Volgens de rechtbank heeft de beklaagde zijn leven intussen opnieuw op de rails gekregen. De focus ligt daarom op schadevergoeding in plaats van een extra straf.