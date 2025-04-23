Opvallend: op het moment dat hij bij het park begon, liep er al een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Dat was niet bekend bij zijn werkgever. De Oostendenaar stond al onder voorwaarden in een andere zaak. Vanaf 2016 haalde hij via leningen bij klanten van zijn computerzaak en via crowdfunding minstens 1,2 miljoen euro op. Hij beloofde hoge interesten tot 30 procent, maar gebruikte het geld om zijn gokverslaving te financieren. Zijn zaak ging uiteindelijk failliet.

Voor die feiten werd hij op 11 december 2024 veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.