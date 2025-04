Sunil D. ging in het voorjaar van 2022 als boekhouder aan de slag bij Boudewijn Seapark. Van mei tot september 2022 zou hij in totaal meer dan 92.000 euro naar zijn eigen rekening versluisd hebben. De Oostendenaar werd op 18 september 2022 door de Brugse onderzoeksrechter daarom aangehouden op verdenking van misbruik van vertrouwen. In januari 2023 werd hij onder voorwaarden vrijgelaten.