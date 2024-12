De verdediging kon zich vinden in de vordering van de procureur. Sinds zijn vrijlating in januari 2023 zou de beklaagde zijn voorwaarden goed naleven. Volgens meester Jonas Van Oyen startte zijn cliënt in 2010 al met een crowdfunding om zijn zaak uit te breiden. Pas toen hij in 2016 in financieel zwaar weer belandde, zou zijn gokprobleem de kop weer opgestoken hebben. In zijn laatste woord drukte Sunil D. zijn spijt uit tegenover de slachtoffers. "Ik wil er alles aan doen om de mensen zo goed mogelijk te vergoeden", klonk het.

De rechter veroordeelde de beklaagde uiteindelijk zoals gevorderd tot 40 maanden gevangenisstraf met probatieuitstel. Aan ruim twintig burgerlijke partijen moet D. bijna een half miljoen euro schadevergoeding betalen.