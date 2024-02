Het lijkt er op dat de blokkade aan de haven in Zeebrugge nog niet meteen verdwijnt. Vandaag is er zelfs in de buurt nog een nieuwe locatie van protest bijgekomen. Ook morgen zal er dus zo goed als zeker nog hinder zijn. Ook als die blokkade verdwijnt zal het nog even duren voor de tweeduizend vrachtwagens de haven in zijn geraakt.