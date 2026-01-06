De luchthaven van Oostende betreurt de impact die de actie van landbouwers heeft op het vrachtverkeer van en naar de luchthaven. Landbouwers voerden er maandag de hele dag actie tegen het Mercosur-akkoord en ook vandaag zijn ze nog aanwezig. De luchthaven heeft naar eigen zeggen wel begrip voor de actie.
Sinds maandagochtend voeren landbouwers actie op en rond de luchthaven in Oostende. De actie richt zich tegen het Mercosur-akkoord. De landbouwers laten vrachtverkeer ter plaatse niet passeren. Dat heeft volgens de luchthaven gevolgen voor een aantal cargovluchten.
"Luchthaven Oostende-Brugge heeft alle begrip voor de bezorgdheden en acties van de lokale landbouwers, waarmee zij een duidelijk signaal willen geven aan de politiek. Tegelijk betreuren we de impact die dit protest heeft op onze vrachtactiviteiten", zegt CEO Nathan De Valck. "We hebben hierover constructief overleg gehad met de betrokken actievoerders."
Geen vluchten in kader van Mercosur
De luchthaven benadrukt dat er in Oostende geen vluchten zullen plaatsvinden in het kader van het akkoord. Bovendien is een belangrijk deel van de ingevoerde vracht niet bestemd voor de Belgische markt, maar wordt die doorgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk. "De groenten en fruit die via onze luchthaven worden ingevoerd, zijn voornamelijk afkomstig uit Afrika", verduidelijkt De Valck.
Passagiersvluchten verlopen normaal
"Het gaat hoofdzakelijk om seizoensgebonden verse producten, zoals aardbeien, die in de wintermaanden het aanbod garanderen totdat de lokale Belgische productie opnieuw op gang komt. Het gaat niet over producten die rechtstreeks concurreren met onze lokale landbouw, maar over producten die onze boeren in de wintermaanden zelf niet kunnen telen", zegt De Valck.
Verder benadrukt de luchthaven dat alle passagiersvluchten normaal verlopen en dat de luchthaven vlot bereikbaar blijft voor reizigers en bezoekers.