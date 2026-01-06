8°C
50-tal trac­to­ren blok­ke­ren lucht­ha­ven van Oos­ten­de: Mer­co­sur is de druppel”

Boerenprotest Luchthaven Oostende

In Oostende blokkeren een 50-tal tractoren sinds 7 uur 's ochtends de luchthaven. Ze protesteren tegen het Europese landbouw- en voedselbeleid. "Maar Mercosur is de druppel", aldus Mark Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat.

Een 50-tal tractoren blokkeren sinds 7 uur 's ochtends de luchthaven van Oostende. "De toegangswegen voor het vrachtverkeer zijn geblokkeerd, maar reizigers kunnen gewoon op reis",  aldus Mark Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat. "We protesteren niet tegen de burger, maar samen met de burger. We doen dit, omdat er een totale onvrede is over het Europese landbouw- en voedselbeleid. Mercosur is de druppel. "

"Herverpakt en met Belgisch label"

Het Mercosur-akkoord is al goedgekeurd door de EU-lidstaten, maar moet nog worden gestemd in het Europees Parlement. Volgens de boeren dreigt het akkoord Europese landbouwers te benadelen, omdat ingevoerde producten niet aan dezelfde strenge normen zouden moeten voldoen. De afgelopen weken werd al op verschillende plaatsen, waaronder ook in Zeebrugge, geprotesteerd.

"De consument weet dan niet meer waar zijn voeding echt vandaan komt. Dat is onaanvaardbaar.”

Marc Wulfrancke, Algemeen Boerensyndicaat

Want volgens het Algemeen Boerensyndicaat vormen havens en luchthavens cruciale schakels in de invoer van landbouwproducten uit derde landen. “Onze havens en luchthavens zijn plekken waar goederen uit derde landen bijna zonder controle kunnen binnenkomen”, zegt Wulfrancke. “Eenmaal hier worden ze herverpakt en krijgen ze een Belgisch label. De consument weet dan niet meer waar zijn voeding echt vandaan komt. Dat is onaanvaardbaar.”

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Leonie Delodder
Boerenprotest

