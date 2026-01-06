Een 50-tal tractoren blokkeren sinds 7 uur 's ochtends de luchthaven van Oostende. "De toegangswegen voor het vrachtverkeer zijn geblokkeerd, maar reizigers kunnen gewoon op reis", aldus Mark Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat. "We protesteren niet tegen de burger, maar samen met de burger. We doen dit, omdat er een totale onvrede is over het Europese landbouw- en voedselbeleid. Mercosur is de druppel. "

