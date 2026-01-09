Boeren gaan derde actiedag in aan luchthaven Oostende: “wachten op signaal van politici”
© Belga
Landbouwers voeren voor de derde dag op rij actie aan de luchthaven van Oostende. Ze protesteren tegen het Mercosur-akkoord. Vooral vrachtverkeer wordt er geblokkeerd.
De boeren voeren al sinds maandagochtend actie aan de luchthaven. Ze blokkeerden initieel al het vrachtverkeer, maar sloten dinsdag een akkoord met een transportfirma. Daardoor laten de actievoerders nu wel vrachtwagens met bederfbare goederen door. "Die regel blijft gelden. Het is niet de bedoeling dat we die firma of de consument treffen."
Ook reizigers ervaren zo goed als geen hinder aan de luchthaven, al melden enkele kijkers problemen met het openbaar vervoer. De Lijn zou niet meer tot bij de luchthaven kunnen. "We voelen veel steun van de consument en willen hen dus niet treffen met de actie. Ook vrachtwagens met kerosine voor passagiersvliegtuigen laten we door", zegt Mark Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).
"Kans op escalatie is groot"
De boeren zijn nog altijd gemotiveerd om er lang actie te voeren. "Wij wachten op een signaal van de politiek en dat hebben we nog niet gekregen", zegt Wulfrancke. "Hoe langer ze wachten, hoe groter de kans is op zwaardere en grotere acties. Die zitten eraan te komen en de kans op escalatie is op die manier groot."
Woensdag kwamen alvast een twintigtal landbouwers samen om actie te voeren aan de luchthaven.