8°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Boe­ren gaan der­de actie­dag in aan lucht­ha­ven Oos­ten­de: wach­ten op sig­naal van politici”

Boerenprotest Oostende 1

© Belga

Landbouwers voeren voor de derde dag op rij actie aan de luchthaven van Oostende. Ze protesteren tegen het Mercosur-akkoord. Vooral vrachtverkeer wordt er geblokkeerd.

De boeren voeren al sinds maandagochtend actie aan de luchthaven. Ze blokkeerden initieel al het vrachtverkeer, maar sloten dinsdag een akkoord met een transportfirma. Daardoor laten de actievoerders nu wel vrachtwagens met bederfbare goederen door. "Die regel blijft gelden. Het is niet de bedoeling dat we die firma of de consument treffen."

Ook reizigers ervaren zo goed als geen hinder aan de luchthaven, al melden enkele kijkers problemen met het openbaar vervoer. De Lijn zou niet meer tot bij de luchthaven kunnen. "We voelen veel steun van de consument en willen hen dus niet treffen met de actie. Ook vrachtwagens met kerosine voor passagiersvliegtuigen laten we door", zegt Mark Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).

Boerenprotest Oostende 2
Nieuws

Blokkade op luchthaven Oostende blijft, bederfelijke goederen mogen beperkt door

"Kans op escalatie is groot"

De boeren zijn nog altijd gemotiveerd om er lang actie te voeren. "Wij wachten op een signaal van de politiek en dat hebben we nog niet gekregen", zegt Wulfrancke. "Hoe langer ze wachten, hoe groter de kans is op zwaardere en grotere acties. Die zitten eraan te komen en de kans op escalatie is op die manier groot."

Woensdag kwamen alvast een twintigtal landbouwers samen om actie te voeren aan de luchthaven.

Belga
Boerenprotest

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Geri Haerynck
Nieuws

Van grootouders geleerd, sinds 1978 genoteerd: zo voorspelt Geri Haerynck het weer
Ongeval Wielsbeke
Nieuws

Vrouw krijgt boete en celstraf voor ongeval waarbij trucker verdronk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Alstom Brugge 2025 07 23 120126 pxye

Minister Crucke wil overleg met CAF over samenwerking met Alstom Brugge
VDAB

West-Vlaamse vacatures dalen licht, Brugge en Kortrijk blijven koplopers
Pluimvee

Pluimveehouder getuigt nadat vogelgriep opnieuw toeslaat in Westhoek: “De impact is enorm”
Pluimvee

Opnieuw vogelgriep vastgesteld in regio Veurne-Alveringem
Windmolenpark noordzee

Belgische windmolenparken in Noordzee produceerden minder in 2025
2016-10-20 00:00:00 - Oostende zet wildgroei van immoborden stop

West-Vlaanderen goedkoopste Vlaamse provincie voor wie een huis koopt
Aanmelden