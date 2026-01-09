De boeren voeren al sinds maandagochtend actie aan de luchthaven. Ze blokkeerden initieel al het vrachtverkeer, maar sloten dinsdag een akkoord met een transportfirma. Daardoor laten de actievoerders nu wel vrachtwagens met bederfbare goederen door. "Die regel blijft gelden. Het is niet de bedoeling dat we die firma of de consument treffen."

Ook reizigers ervaren zo goed als geen hinder aan de luchthaven, al melden enkele kijkers problemen met het openbaar vervoer. De Lijn zou niet meer tot bij de luchthaven kunnen. "We voelen veel steun van de consument en willen hen dus niet treffen met de actie. Ook vrachtwagens met kerosine voor passagiersvliegtuigen laten we door", zegt Mark Wulfrancke van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS).