Landbouwers protesteren tegen lage contractprijzen bij Greenyard in Westrozebeke
In Westrozebeke, bij Staden, hebben groentetelers vandaag actie gevoerd bij het diepvriesgroentebedrijf Greenyard. Ze protesteerden tegen te lage contractprijzen voor het nieuwe teeltjaar en vrezen dat de huidige prijsdruk de rentabiliteit en toekomst van hun sector in gevaar brengt.
Een honderdtal telers kwam met hun tractor naar het bedrijf. Ze benadrukten dat ze eerst met de directie willen onderhandelen alvorens de media te woord te staan. “Wij onderhandelen niet op straat. Wij onderhandelen niet voor de media of via de media”, klonk het.
"Onderhandelingen lopen"
Greenyard zelf reageert wel voor de camera en laat weten dat er gesprekken gepland zijn. “Het is logisch dat een onderhandelingsproces nooit gemakkelijk is, maar de onderhandelingen lopen wel. Wat betekent dit voor de productie momenteel? Ik hoor dat de landbouwers een bezoekje brengen en straks terug zullen vertrekken. Het zal geen grote gevolgen hebben als het bedrijf niet uren geblokkeerd is, maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn”, zegt Jan Ingelbeen van Greenyard.
Volgens de telers zetten de lage prijzen arbeidsintensieve teelten onder druk, waardoor sommige producten zelfs onder de kostprijs zouden moeten worden geproduceerd. Met andere afnemers zijn inmiddels evenwichtige akkoorden bereikt, maar met Greenyard loopt het overleg nog.