Greenyard zelf reageert wel voor de camera en laat weten dat er gesprekken gepland zijn. “Het is logisch dat een onderhandelingsproces nooit gemakkelijk is, maar de onderhandelingen lopen wel. Wat betekent dit voor de productie momenteel? Ik hoor dat de landbouwers een bezoekje brengen en straks terug zullen vertrekken. Het zal geen grote gevolgen hebben als het bedrijf niet uren geblokkeerd is, maar ik denk niet dat dat het geval zal zijn”, zegt Jan Ingelbeen van Greenyard.

