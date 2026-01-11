Met dank aan John Crombez: boerenblokkade Oostende luchthaven na drie dagen beëindigd
Na drie dagen protest aan de luchthaven van Oostende hebben de boeren hun blokkade opgeheven. Ze vertrokken in de vooravond, nadat ze een constructief gesprek hadden met burgemeester John Crombez en hun eisenbundel hadden overhandigd.
De landbouwers hadden een constructief gesprek met John Crombez. Ze overhandigden hem een lijvige eisenbundel, waarop de burgemeester hen beloofde om hun belangen te verdedigen in Brussel. Dat was voor de landbouwers voldoende om definitief te vertrekken aan de luchthaven.
De actie begon maandagochtend als protest tegen het Mercosur-handelsakkoord tussen Europa en enkele Zuid-Amerikaanse landen. Tijdens de blokkade werden vrachtwagens tijdelijk tegengehouden, maar sinds gisteren mochten bederfbare goederen al passeren. Met het einde van de actie kunnen alle vrachtwagens weer ongehinderd de luchthaven bereiken.