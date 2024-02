De voorzitters van de Boerenbond en de Groene Kring zijn vrijdag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers in Zeebrugge over wat er op Vlaams niveau is overlegd. Daarom hebben de initiatiefnemers besloten hun actie in Zeebrugge stil te leggen. Intussen roepen zij in groepen op WhatsApp op om de blokkades op te heffen. De organisatoren vragen naderende colonnes dan ook om rechtsomkeer te maken.



Volgens de gouverneur is het afwachten of alle actievoerders ter plaatse dat plan zullen volgen. Er komt extra politie om de vrachtwagens te begeleiden.

Landbouwers aan de Môle ruimen hun boeltje na 72 uur op. "Maar als het nodig is, keren we terug." Er is ook sprake om nu op andere plaatsen door te gaan met actievoeren.