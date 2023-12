"Dit blijven principiële problemen waar wij ons altijd tegen zullen blijven verzetten", zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. "Wij hebben ons gebogen over de teksten zoals ze vandaag voorliggen. Als dit op deze manier gestemd wordt, zullen we naar het Grondwettelijk Hof stappen om de rechten van onze landbouwers in dit zware dossier maximaal te verdedigen."

Groene Kring, de organisatie voor jonge landbouwers, sluit zich daarbij aan. "We waren gematigd positief na de onderhandelingen, maar bij het lezen van het decreet zien wij geen perspectief meer", zegt de organisatie. Die roept daarom op om met amendementen de nodige aanpassingen door te voeren.