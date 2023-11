Op basis van wat al geweten is rijdt de Vlaamse regering de "natuur verder in de prak", zegt oppositiepartij Groen. "Jarenlang onderhandelen en eindigen met broddelwerk: het is vintage deze Vlaamse regering", zeggen covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en fractieleidster Mieke Schauvliege.

De regering had als opdracht de natuur veilig te stellen, boeren een langetermijnperspectief te geven en voor een juridisch waterdicht kader te zorgen, maar daar is ze volgens Groen dus niet in geslaagd.

De partij zegt dat de druk voor een nieuw akkoord de voorbije weken werd opgevoerd. "De hete adem van Ineos-topman Jim Ratcliffe (van het Britse chemiebedrijf dat in de Antwerpse haven een ethaankraker wil bouwen, red.) in de nek van de Vlaamse regering zorgde ervoor dat er een deal is, iets waar Jambon jaren niet in slaagde", stelt Groen. "Dat natuur en landbouwers daarvoor opnieuw de prijs betalen, dat kan de Vlaamse regering niets schelen."