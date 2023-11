Voor de landbouw verdwijnt de zogenaamde 'onvergunbaarheidsdrempel'. Landbouwbedrijven die boven de vastgelegde uitstootdrempel uitkomen, kunnen toch een vergunning aanvragen als ze een individuele passende beoordeling (grondig milieuonderzoek) uitvoeren. Zo wordt er dossier per dossier bekeken.

Ook het extern salderen krijgt een plaats in het akkoord en dus in het decreet. Dat systeem laat toe dat een landbouwer de uitstootrechten kan overnemen van een andere landbouwer die ermee stopt. Dat systeem zou vanaf januari 2025 ingevoerd kunnen worden, op voorwaarde dat een milieuonderzoek aantoont dat het de vooropgestelde reductiedoelstelling niet in het gedrang brengt.

Wat de veelbesproken lijst met rode bedrijven betreft, verdwijnt de verplichte sluiting in 2030. De betrokken landbouwers kunnen kiezen: ofwel sluiten in 2030 (met flankerend beleid), ofwel open blijven. Maar dan moet hun impactscore onder de 50 procent komen, wat in veel gevallen gepaard zal gaan met zware investeringen.

In 2026 zou er een evaluatie van de lijst met piekbelasters volgen.