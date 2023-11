Volgens de jongerenorganisatie blijft het ook na het derde stikstofakkoord vaagheid troef, al ziet Groene Kring dat er "stappen vooruit gezet zijn". "Voor jonge boeren is het van groot belang dat er behalve stikstofreductie ook perspectief komt om nog aan landbouw te blijven doen. Voor Groene Kring was dat dé belangrijkste eis in het dossier", klinkt het.

"We zullen pas gerust ademhalen als het beleid effectief juridisch verankerd wordt en het verschil kan maken op landbouwbedrijven."