Het is voor de organisatie ook onduidelijk hoe in de praktijk zal worden omgegaan met de individuele passende beoordelingen. "Dit decreet biedt onvoldoende duidelijkheid en al zeker geen concreet toekomstperspectief voor de komende jaren", aldus Ceysens.

"Er blijven nog veel vraagtekens. Hoe zal men concreet rekening houden met stikstof uit het buitenland? Wordt het in de praktijk haalbaar voor bedrijven om stikstofruimte met elkaar uit te wisselen? Hoe snel zullen nieuwe technieken erkend geraken? En krijgen bedrijven die investeren in technieken ook garanties dat ze nadien niet opnieuw moeten investeren?"

De voorzitter spreekt ook op een aantal vlakken van "woordbreuk" van de Vlaamse regering, zoals in verband met het vernietigen van tijdelijk ongebruikte productierechten op individueel bedrijfsniveau. "Een aantal principiële elementen blijft behouden in het nieuw ingediende amendement", gaat Ceysens voort. "Hier zullen wij ons altijd tegen blijven verzetten. We zullen de teksten in detail bestuderen en vervolgens hierover in overleg gaan met onze hoofdbestuursleden om te kijken op welke manier we de belangen van onze leden het best kunnen verdedigen."