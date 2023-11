Zo’n luchtwasser vermindert de ammoniakemissie met minstens 70%, sommige installaties halen al 95%. De technologie bestaat al 20 jaar. Al heel wat landbouwers hebben zo'n wasser staan, maar toch nog niet iedereen.

"Ik denk dat het vandaag vooral de vergunningen zijn die hen tegenhouden. Want er is een vergunning nodig om dit te mogen plaatsen. Dat is het hoofdzakelijk wat hen tegenhoudt", zegt Stijn Crombez.

Het gaat ook om een zware investering van 75.000 tot 200.000 euro, waarvoor de landbouwer wel subsidies kan krijgen. Maar ook de opvolging kost geld. Het bedrijf in Staden monitort alle installaties van op afstand, en stuurt bij waar nodig.