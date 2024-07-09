Rond 21.15 uur trok een kort maar hevig onweer over Zonnebeke. Een blikseminslag trof op dat moment een woning in het centrum van Passendale. Daarbij vielen een reeks dakpannen van de nok van het dak naar beneden en raakte ook de dakconstructie zelf zwaar beschadigd.

Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Met een ladderwagen werden losliggende dakpannen verwijderd en werd het dak afgedekt met een zeil in afwachting van herstellingen.