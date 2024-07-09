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Een blikseminslag heeft donderdagavond aanzienlijke schade veroorzaakt aan een woning in de Passendalestraat in Passendale. De bewoonster bleef ongedeerd, maar een deel van het dak werd vernield. Ook verschillende gezinnen zaten tijdelijk zonder stroom.
Rond 21.15 uur trok een kort maar hevig onweer over Zonnebeke. Een blikseminslag trof op dat moment een woning in het centrum van Passendale. Daarbij vielen een reeks dakpannen van de nok van het dak naar beneden en raakte ook de dakconstructie zelf zwaar beschadigd.
Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. Met een ladderwagen werden losliggende dakpannen verwijderd en werd het dak afgedekt met een zeil in afwachting van herstellingen.
Bewoonster ongedeerd
De bewoonster van de woning bleef ongedeerd. Volgens de brandweer had ze wel een luide knal gehoord, maar besefte ze aanvankelijk niet dat haar woning getroffen was door de bliksem.
Door de inslag ontstond ook een storing in een straatcabine. Daardoor zaten ongeveer zeven gezinnen tijdelijk zonder elektriciteit. Fluvius kwam ter plaatse om de stroomvoorziening te herstellen. Tijdens de interventie werd het verkeer in de Passendalestraat beurtelings over één rijstrook geleid. De hulpdiensten konden hun werkzaamheden tegen 23.30 uur afronden.