Heel wat van de senioren- en bejaardeninfrastructuur in Blankenberge heeft zijn beste tijd gekend. Er is nood aan een grote vernieuwingsoperatie. De oude Strandjutter gaat op termijn tegen de vlakte, maar er komt heel nieuwe zorgsite aan de Bollaard. Björn Prasse, burgemeester Blankenberge: "Het is eigenlijk een strategische zorgsite die we ontwikkelen. De naam van het rusthuis De Starndjutter blijft behouden, maar op de nieuwe site

komt niet alleen het WZC, maar ook het dienstencentrum en ook een dagverzorgingscentrum. Er komt zelfs een beperkte opvang voor kinderen."