Al in september vorig jaar had Bonny versterking gevraagd om ervoor te zorgen dat hij meer tijd zou hebben om zijn verantwoordelijkheden te vervullen. Maar die vraag werd geweigerd door de paus en de andere bisschoppen.

"Ik heb honderden dossiers helpen behandelen", aldus Bonny. "Dat weegt emotioneel erg zwaar op me. Zelfs mijn dokter zegt: 'Stop ermee, het maakt je kapot.' Ik was bereid mijn taak als bisschop van Antwerpen neer te leggen om me nog enkel op het misbruik te focussen, maar nu hak ik de knoop door. Ik stop met een aantal Vlaamse taken of ik ga eronderdoor."