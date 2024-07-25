Bisschop Johan Bonny uit Ichtegem: “ik wil tegen 2028 gehuwde mannen tot priester wijden”
© Belga
De Antwerpse bisschop Johan Bonny, uit Ichtegem, wil tegen 2028 gehuwde mannen tot priester kunnen wijden in zijn bisdom. Dat schrijft hij in een pastorale brief. Volgens Bonny is de vraag naar gehuwde priesters al jaren breed gedragen en groeit de consensus daarover nog verder.
Bonny noemt het "een illusie" te denken dat de Kerk hier nog toekomst heeft zonder ook gehuwde mannen toe te laten tot het priesterschap. "Het aantal ongehuwde mannen dat priester wil worden, is gedaald tot net boven het nulpunt", stelt hij. Buitenlandse priesters helpen volgens hem wel, maar "zij komen om ons te helpen, niet om ons te vervangen".
"De vraag is niet meer of de kerk ook gehuwde mannen tot priester kan wijden, maar wanneer zij dat zal doen, en wie het zal doen."
Tegelijk merkt Bonny op dat er binnen de katholieke Kerk al gehuwde priesters bestaan, onder meer in oosters-katholieke kerken en bij bekeerlingen. Volgens Bonny is het moeilijk uit te leggen waarom die mogelijkheid niet geldt voor lokale kandidaten.
De bisschop gaat nog een stap verder en kondigt concrete plannen aan. "Om deze redenen zal ik alles in het werk te stellen om tegen 2028 enkele gehuwde mannen voor ons bisdom tot priester te wijden."