Een onweer is maandagavond tussen 19u en 21u over de regio Wervik-Menen-Kortrijk getrokken. Met hier en daar felle regenval en in Wervik ook een blikseminslag in een woning in de Duivenstraat. De bliksem trof er een woning op de tweede verdieping. De bewoners waren thuis en konden snel ingrijpen. Met emmers water blusten ze het beginnende vuur, dat zich via de ventilatiekanalen van de woning dreigde te verspreiden. De brandweer kwam ter plaatsen en controleerde nadien ook de woning op verder gevaar. Het huis blijft bewoonbaar.