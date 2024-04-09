23°C
Aanmelden
Nieuws
Wervik

Bewo­ners kun­nen zelf brand blus­sen na blik­sem­in­slag in Wervik

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Een onweer is maandagavond tussen 19u en 21u over de regio Wervik-Menen-Kortrijk getrokken. Met hier en daar felle regenval en in Wervik ook een blikseminslag in een woning in de Duivenstraat. De bliksem trof er een woning op de tweede verdieping. De bewoners waren thuis en konden snel ingrijpen. Met emmers water blusten ze het beginnende vuur, dat zich via de ventilatiekanalen van de woning dreigde te verspreiden. De brandweer kwam ter plaatsen en controleerde nadien ook de woning op verder gevaar. Het huis blijft bewoonbaar.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Onweer

Meest gelezen

Arrestatie1
Nieuws
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Ongeval kortrijk
Nieuws

Bromfietser kritiek na aanrijding op R8 in Kortrijk
101 BB RECHTS treinverbindinghaven
Nieuws

Eerste trein met containers vanuit Zeebrugge vertrokken naar Mannheim

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2021-06-17 00:00:00 - 1722 geactiveerd voor risico op wateroverlast of storm

Vannacht code geel: onweer met felle rukwinden op komst
regen kust toerisme zee

KMI waarschuwt met code geel voor onweer in provincie, noodnummer 1722 geactiveerd
Weerfoto5

Indrukwekkende beelden: supercel trekt over onze provincie
2024 07 08 120136 Sint Denijs Jan Demets
Update

Onweer op komst met veel regen op korte tijd, 1722 geactiveerd
Wateroverlast

Warmteonweer zet straten blank in Zuid-West-Vlaanderen
2024-04-09 Bliksem - © Caroline Dewulf

Onweer zorgt ook voor bliksemspektakel
Aanmelden