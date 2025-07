Het Departement Omgeving stelt in het beroep dat het gebouw klimaatrobuuster moet worden. De plannen voor de nieuwe zaal voorzien nu een 50cm hoger vloerpeil ten opzichte van de straat. Concreet vraagt men om het gebouw nog eens 50 centimeter hoger te plaatsen om het risico op overstroming van het gebouw te vermijden. Het gemeentebestuur besliste daar niet op in te gaan, omdat dit onder andere de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel of rollator aanzienlijk zou bemoeilijken. Daarnaast vraagt het departement ook om hemelwaterputten van 45.000 liter in plaats van de voorziene 40.000 liter.

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie zal nu het dossier opnieuw bestuderen. En aftoetsen of het project voldoende klimaatrobuust is ontworpen. De gemeente heeft er vertrouwen in dat de genomen maatregelen gunstig worden beoordeeld.