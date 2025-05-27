In de Aalterstraat in Ruiselede kunnen een tiental woningen momenteel hun afvalwater niet kwijt nadat beton per vergissing in een actieve rioleringsbuis terechtkwam. Een gespecialiseerde firma probeert het probleem met een robot op te lossen, maar de werken kunnen nog weken duren.
Het probleem ontstond tijdens werken aan een vervoersknooppunt. Daarbij moest een oude rioleringsbuis dichtgemaakt worden om verzakkingen te voorkomen. “Het beton is echter in de actieve riolering terechtgekomen”, zegt schepen van Openbare Werken Jens Danneels. “Daardoor kan een tiental woningen hun toilet- en douchewater niet meer afvoeren.”
Voor de getroffen bewoners zijn tijdelijke oplossingen voorzien. “We laten geregeld een ruimwagen langskomen om de septische putten te ledigen. Voor één woning zonder septische put hebben we een apart pompje geplaatst”, aldus Danneels.
Stukje bij beetje wegfrezen
Intussen werkt een gespecialiseerde firma aan de vrijmaking van de buis. Met een robot wordt het beton stukje per stukje weggefrezen. “Hoe harder het beton, hoe trager het gaat”, zegt robotoperator Felipe Van den Eeden. “We moeten heel voorzichtig werken, want we mogen de rioleringsbuis zelf niet beschadigen. Het zicht is bovendien vaak troebel, wat het extra moeilijk maakt.”
De omvang van het probleem is aanzienlijk: het beton zou zich over zo’n 70 meter in de buis bevinden. “Gisteren is slechts een halve meter geruimd”, klinkt het.
De hinder voor de bewoners blijft voorlopig beperkt, al is die voelbaar. “We kunnen verder leven zoals altijd, alleen is de geur soms wat vervelend”, zegt buurtbewoonster Ann Lanckriet. “Maar dit is wel een serieuze fout.”