De gedetineerde heeft de Oekraïense nationaliteit. Hij vluchtte weg via het dak en kon nog niet ingerekend worden. De man staat geseind. In het penitentiair landbouwcentrum (een meer open instelling, waar de beveiligingsmaatregelen minder streng zijn, red.) zat hij een gevangenisstraf van 27 jaar uit. Het Gentse hof van beroep veroordeelde hem in maart 2018 voor een moord uit 2015. Hij doodde toen samen met een andere mensensmokkelaar een Litouwse trucker op een snelwegparking langs de E40 in Drongen.