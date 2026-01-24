The Bassets Craft Distillery uit Ruislede krijgt vermelding in wereldberoemde whiskybijbel
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
The Bassets Craft Distillery, een kleine ambachtelijke whiskystokerij uit Ruiselede, is in de prijzen gevallen. Vier van hun whisky’s kregen eervolle vermeldingen in Jim Murray’s wereldberoemde whiskybijbel.
Eigenaren Bas en Hildegard Van Ostaden begonnen met bier, dan gin, maar nu is het vooral whisky. "Op een gegeven moment kroop het bloed waar het niet gaan kan. En mijn man Bas was enorm weg van whisky’s en hij zei: waarom beginnen we er niet aan.", vertelt Hildegarde.
Je moet blijven geloven in wat je zelf doet, dat vinden wij hij heel belangrijk"
Tien jaar geleden begon het koppel met whisky stoken. Momenteel maken ze negen soorten en met de Good Old Charles hebben ze dus de Belgische whisky van het jaar in de rangen en daar zijn ze zeer fier op: "Vooral omdat je als kleine onderneming mooie producten kan maken. Je moet blijven geloven in wat je zelf doet. Dat vinden wij hij heel belangrijk."
Jim Murray is een autoriteit als het over whisky gaat, want de Brit verkocht al zo’n miljoen boeken.