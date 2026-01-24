Tien jaar geleden begon het koppel met whisky stoken. Momenteel maken ze negen soorten en met de Good Old Charles hebben ze dus de Belgische whisky van het jaar in de rangen en daar zijn ze zeer fier op: "Vooral omdat je als kleine onderneming mooie producten kan maken. Je moet blijven geloven in wat je zelf doet. Dat vinden wij hij heel belangrijk."