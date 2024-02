Vanaf 30 maart kunnen bezoekers in Bellewaerde Park terecht in de nieuwe zone van het park. De blikvanger van zone 'Mundo Amazonia' is de nieuwe waterattractie 'Amazonia'. Bezoekers stappen er in een ronde boot voor acht personen en gaan via een lift naar een hoogte van 18 meter. Na een eerste afdaling in het waterbassin wordt de boot via een lift naar 19 meter hoogte gebracht. Daarna komen bezoekers terecht in een grote halfpipe. Eindigen doet het bootje met een vrije val.

Verder komen er ook twee kleinere attracties zoals de 'Rio Do Cacao' ofwel de mini-boomstammetjes. Ook de bestaande 'River Splash' wordt in de zone opgenomen. De attractie krijgt een grondige upgrade. De jongere bezoekers kunnen er ook terecht voor de kidscoaster 'Brazilian Buggies'.