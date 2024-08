K-STER-drones worden in de laatste fase van missies ingezet om onderwaterdreigingen te neutraliseren die eerder werden opgemerkt door andere drones gemaakt door Exail. De "verbruikbare" drones beschikken over een explosief en een draaibare kernkop, die vernietigd worden bij het neutraliseren van een mijn.

De kleine onderwaterrobots zullen in serie worden geproduceerd in de fabriek in Oostende, die in 2022 werd geopend. De bestelling omvat de levering van drones en reserveonderdelen, net zoals onderhoud.