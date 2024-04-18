16°C
Aanmelden
Nieuws
Waregem

Beau­li­eu sluit joint ven­tu­re in Saoedi-Arabië

Beaulieu

Beaulieu International Group uit Waregem gaat samen met Alujain Corporation synthetische vezels en non-wovens produceren in Saoedi-Arabië. De joint venture moet de lokale productie in Yanbu versterken.

Beaulieu International Group heeft een principeakkoord ondertekend met Alujain Corporation voor een strategische samenwerking in Saoedi-Arabië. De productie zal worden uitgebouwd op de bestaande site in Yanbu.

CEO Jean-Baptiste De Ruyck spreekt van een investering die “onze technologie en marktkennis naar het Koninkrijk brengt en inzet op efficiëntie en waardecreatie”. Volgens Alujain-topman Khalid Al Dawood past het project in de ambitie om de lokale industrie en export verder te versterken.

De redactie
Beaulieu

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Kasteel van beauvoorde veurne
Nieuws

'Meest romantische kasteel van Vlaanderen': dit West-Vlaams pareltje is bijna volledig gerestaureerd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Beaulieu

Textielproducent Beaulieu doet stofferingsactiviteiten van de hand
Beaulieu

Beaulieu neemt Amerikaanse vinylvloerproducent over
BFS orotex beaulieu oostrozebeke
Update

Beaulieu sluit afwerkingslijn in Oostrozebeke: voor 76 mensen dreigt ontslag
BFS orotex beaulieu oostrozebeke

'Wanneer houdt het op? Personeel erg ongerust': Beaulieu stopt productie van kunstgras bij vroegere Orotex
Orotex oostrozebeke
Update

Beaulieu sluit ook tuft- en finishingafdeling kunstgras bij BFS Europe (voormalige Orotex) in Oostrozebeke: 30 jobs bedreigd
415 BB LINK Sbeaulieu

95 banen op de tocht bij Beaulieu in Wielsbeke
Aanmelden