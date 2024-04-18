Beaulieu International Group heeft een principeakkoord ondertekend met Alujain Corporation voor een strategische samenwerking in Saoedi-Arabië. De productie zal worden uitgebouwd op de bestaande site in Yanbu.

CEO Jean-Baptiste De Ruyck spreekt van een investering die “onze technologie en marktkennis naar het Koninkrijk brengt en inzet op efficiëntie en waardecreatie”. Volgens Alujain-topman Khalid Al Dawood past het project in de ambitie om de lokale industrie en export verder te versterken.