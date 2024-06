"Wat men vanuit de directie aangeeft, is dat vooral de volumes zakken, de markt is in elkaar gezakt, en de concurrentie uit China. Dat is de hoofdzaak waarachter men zich schuilt. Het houdt precies niet op, dat was ook de reactie die we kregen van de werknemers gisteren. Men vraagt zich af wanneer dit hier ophoudt. Het is de vierde aankondiging in anderhalve maand. Mensen zijn enorm bezorgd over hun toekomst, en dat is ook terecht, denk ik", zegt Steve Meseure van de socialistische vakbond ABVV.