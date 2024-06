De intentie tot sluiting is aangekondigd tijdens een bijzondere ondernemingsraad. De informatie- en consultatiefase die voorzien is in de wet-Renault bij grote herstructureringen, gaat van start op 11 juni. De vakbonden zijn verbaasd over de timing, omdat er economische werkloosheid is van 3 tot 13 juni en het personeel dus niet aanwezig is.