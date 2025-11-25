"Tessutica is gericht op marktleiderschap in het premiumsegment, waar continue investeringen in infrastructuur en productontwikkeling nodig zijn voor langetermijnsucces", licht Beaulieu toe. "Die investeringen zouden echter middelen kunnen afnemen van de kernactiviteiten van BIG, waar het bedrijf grotere groeikansen ziet."

Bij het verkochte onderdeel werken in totaal 132 mensen, van wie 115 in Roemenië en 17 in België. Die blijven bij Tessutica in dienst onder dezelfde voorwaarden, verzekert Beaulieu. "De dagelijkse werkzaamheden in beide landen worden ongewijzigd voortgezet."