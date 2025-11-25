10°C
Waregem

Tex­tiel­pro­du­cent Beau­li­eu doet stof­fe­rings­ac­ti­vi­tei­ten van de hand

Beaulieu

Beaulieu International Group (BIG) doet haar stofferingsactiviteiten van de hand. Dat maakte de West-Vlaamse textielgroep maandag bekend.

Het gaat om de activiteiten onder de merknaam Tessutica, in 2024 goed voor een jaaromzet van 17 miljoen euro (op 2 miljard voor BIG). Vorige week rondde Beaulieu de verkoop af aan investeringsmaatschappij GH Private Equity, een onderdeel van H Capital Ventures Group en volgens de textielgroep een specialist in het overnemen van kleine divisies in financiële moeilijkheden van multinationals. Financiële details van de deal geeft Beaulieu niet vrij.

Werknemers blijven in dienst

"Tessutica is gericht op marktleiderschap in het premiumsegment, waar continue investeringen in infrastructuur en productontwikkeling nodig zijn voor langetermijnsucces", licht Beaulieu toe. "Die investeringen zouden echter middelen kunnen afnemen van de kernactiviteiten van BIG, waar het bedrijf grotere groeikansen ziet."

Bij het verkochte onderdeel werken in totaal 132 mensen, van wie 115 in Roemenië en 17 in België. Die blijven bij Tessutica in dienst onder dezelfde voorwaarden, verzekert Beaulieu. "De dagelijkse werkzaamheden in beide landen worden ongewijzigd voortgezet."

Belga
Beaulieu

