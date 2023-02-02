Beaulieu sluit afwerkingslijn in Oostrozebeke: voor 76 mensen dreigt ontslag
Tapijtenfabrikant Beaulieu wil tegen eind 2026 de afwerkingslijn van zijn Soft Floor-afdeling in Oostrozebeke sluiten. Daardoor dreigt voor 76 mensen het ontslag: 71 arbeiders en vijf bedienden. Het bedrijf wil de afwerklijnen voor naald en vilt centraliseren op de site in Kruisem, bevestigen de vakbonden aan onze redactie.
Volgens de bonden gaat het om het stopzetten van de lijn van de oven tot het magazijn, terwijl de productie van naaldvilt blijft doorgaan. In een eerste fase verdwijnen 32 banen tegen eind dit jaar, in een tweede fase 41. Een dertigtal werknemers kan mogelijk naar Kruisem overstappen.
Reden voor de herstructurering is de krimpende markt en bovendien heeft Beaulieu geïnvesteerd in nieuwe machines in de vestiging in Kruisem.
Weer zware klap
Nadat het personeel het nieuws donderdag te horen kreeg lag de afwerklijn stil. Ze reageren aangeslagen, maar zijn ook niet verrast omdat er de laatste tijd al geregeld tijdelijke werkloosheid was. Vorig jaar verplaatste Beaulieu al de kunstgrasmattenafdeling naar Spanje. De vakbonden benadrukken dat veel werknemers met jarenlange anciënniteit getroffen zijn. Ze pleiten voor begeleiding bij herplaatsing.
De sluiting is opnieuw een zware klap voor de textielsector in de regio en de lokale economie. Vakbonden roepen op tot duidelijke communicatie en ondersteuning voor de getroffen werknemers.