Volgens de bonden gaat het om het stopzetten van de lijn van de oven tot het magazijn, terwijl de productie van naaldvilt blijft doorgaan. In een eerste fase verdwijnen 32 banen tegen eind dit jaar, in een tweede fase 41. Een dertigtal werknemers kan mogelijk naar Kruisem overstappen.

Reden voor de herstructurering is de krimpende markt en bovendien heeft Beaulieu geïnvesteerd in nieuwe machines in de vestiging in Kruisem.

