Beau­li­eu neemt Ame­ri­kaan­se vinyl­vloer­pro­du­cent over

Beaulieu

Vloerbedekkingsreus Beaulieu International Group (BIG) neemt Congoleum Flooring over. Met de overname van de Amerikaanse specialist in vinylvloer wordt de aanwezigheid en capaciteit in de VS versterkt, zo meldt het bedrijf met hoofdkwartier in Waregem woensdag in een persbericht.

Beide bedrijven verwachten de deal al tegen 14 november af te ronden. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

Congoleum Acquisition, dat actief is onder de naam Congoleum Flooring, produceert vinylvloeren voor de residentiële markt. Het bedrijf met zowat 270 werknemers is gevestigd in de staat New Jersey en het heeft productievestigingen in Pennsylvania en Maryland.

"Ambitie op lange termijn"

De overname "onderstreept onze langetermijnverbintenis met de Amerikaanse markt", aldus CEO Jean-Baptiste De Ruyck. 

"Het is bovendien onze eerste grote overname in lange tijd - een duidelijke blijk van onze aanhoudende ambitie in onze belangrijkste groeisegmenten, na een periode waarin we ons hebben gericht op het stroomlijnen en versterken van onze portfolio."

Belga
Beaulieu

