Beide bedrijven verwachten de deal al tegen 14 november af te ronden. Financiële details worden niet bekendgemaakt.

Congoleum Acquisition, dat actief is onder de naam Congoleum Flooring, produceert vinylvloeren voor de residentiële markt. Het bedrijf met zowat 270 werknemers is gevestigd in de staat New Jersey en het heeft productievestigingen in Pennsylvania en Maryland.