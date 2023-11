Alle hoop ligt dus op de zandzakjes, en daar is op dit moment veel vraag naar in de regio. Brandweerzone Westhoek roept op om die vooral online aan te vragen.

"Mensen die zandzakken nodig hebben of een melding willen maken rond wateroverlast melden dat best op 1722.be, de website waar het e-loket staat, om zo de telefoonlijnen open te houden en de drukte te vermijden. Als je belt duur het iets langer door de vele oproepen. Het gaat veel sneller via 1722.be. Het is niet zo dat je dan veel sneller geholpen wordt, de brandweer bekijkt altijd volgens de kritische noodsituatie waar er eerst moet ingegrepen worden."