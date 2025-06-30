18°C
Bag­ger­wer­ken op kanaal Ieper-IJzer, ook om waters­nood tegen te gaan

De Vlaamse Waterweg start begin oktober met onderhoudsbaggerwerken op het kanaal Ieper-IJzer tussen Boezinge Sas en de IJzer. Het gaat om een traject van bijna 8 kilometer waarbij de vaarweg opnieuw op de normale diepte van 2,2 meter wordt gebracht. De werken passen in het actieplan Weerbare Westhoek dat na de hoge waterstanden eind 2023 werd opgemaakt.

De baggerwerken starten in het najaar, buiten het paai- en toeristisch seizoen, en worden uitgevoerd met een kraan op een ponton. Er zal naar schatting 40.000 kubieke meter slib worden opgehaald en afgevoerd. Tijdens de baggerwerken is er extra aandacht voor de eventuele aanwezigheid van conventionele en toxische explosieven.

“Dit is een nieuwe opdracht in functie van zowel een efficiënt waterbeheer als een vlotte scheepvaart”, duidt Maxim Veys, voorzitter van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv. “Door het kanaal opnieuw op diepte te brengen met slibverwijdering, neemt ook de kans op de vorming van blauwalgen en eendenkroos af.”

Weerbare Westhoek

De Vlaamse Waterweg nv is betrokken bij meer dan 50 korte termijnacties binnen het actieplan Weerbare Westhoek. Dat plan moet voor meer waterzekerheid in het IJzerbekken zorgen. Daarbij is er aandacht voor de afvoer bij hoge waterstanden maar ook voor de beschikbaarheid van kwalitatief water in droogteperioden.

“Sinds de watersnood eind 2023 wordt er continu voortgewerkt aan een zo efficiënt mogelijk waterbeheer in de Westhoek”, beklemtoont Annick De Ridder, Vlaams minister voor Mobiliteit, Openbare werken, Havens en Sport. “In het Geïntegreerd Investeringsprogramma (GIP) is voor het IJzerbekken specifiek budget gereserveerd.”

