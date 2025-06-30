De baggerwerken starten in het najaar, buiten het paai- en toeristisch seizoen, en worden uitgevoerd met een kraan op een ponton. Er zal naar schatting 40.000 kubieke meter slib worden opgehaald en afgevoerd. Tijdens de baggerwerken is er extra aandacht voor de eventuele aanwezigheid van conventionele en toxische explosieven.

“Dit is een nieuwe opdracht in functie van zowel een efficiënt waterbeheer als een vlotte scheepvaart”, duidt Maxim Veys, voorzitter van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv. “Door het kanaal opnieuw op diepte te brengen met slibverwijdering, neemt ook de kans op de vorming van blauwalgen en eendenkroos af.”

