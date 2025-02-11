Cyberaanvallen zijn ook in de zorg geen uitzondering meer. Daarom start AZ Oostende met de campagne “Hou het safe”, die focust op databescherming op de werkvloer. Het initiatief past binnen een bredere, jarenlange inzet op informatieveiligheid.

Ziekenhuizen werken dagelijks met gevoelige medische gegevens en complexe IT-systemen. “Elke kleine reflex telt,” zegt Brecht Dekeyser, directeur data, IT en innovatie van AZ Oostende. “Een scherm vergrendelen, een verdachte mail melden of een print meteen ophalen: zo vormen we samen een menselijk schild tegen digitale dreigingen.”