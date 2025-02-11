16°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

AZ Oos­ten­de lan­ceert cam­pag­ne rond data­be­scher­ming: Elke klei­ne reflex telt”

Cyberveiligheid AZ Oostende 4

AZ Oostende zet de komende weken extra in op informatieveiligheid. Met een nieuwe bewustmakingscampagne wil het ziekenhuis medewerkers en artsen nog alerter maken voor cyberdreigingen in de zorgsector.

Cyberaanvallen zijn ook in de zorg geen uitzondering meer. Daarom start AZ Oostende met de campagne “Hou het safe”, die focust op databescherming op de werkvloer. Het initiatief past binnen een bredere, jarenlange inzet op informatieveiligheid.

Ziekenhuizen werken dagelijks met gevoelige medische gegevens en complexe IT-systemen. “Elke kleine reflex telt,” zegt Brecht Dekeyser, directeur data, IT en innovatie van AZ Oostende. “Een scherm vergrendelen, een verdachte mail melden of een print meteen ophalen: zo vormen we samen een menselijk schild tegen digitale dreigingen.”

Infostands en video's

De campagne kiest voor een laagdrempelige aanpak, met een mascotte, tien duidelijke vuistregels en vier korte video’s. Daarnaast zijn er interactieve infostands waar medewerkers praktische tips krijgen over onder meer phishing, veilige wachtwoorden en correct datagebruik.

Daarvoor werkt het ziekenhuis samen met SHIELD vzw, een organisatie die de cyberweerbaarheid in de zorg en het hoger onderwijs wil versterken. “Met ons ‘Be Ready on Tour’-programma willen we zoveel mogelijk medewerkers bereiken,” zegt Masja Kinsbergen, projectcoördinator Awareness bij SHIELD. “Cyberbewustzijn versterkt organisaties, maar mensen kunnen die kennis ook toepassen in hun dagelijkse leven. De dreiging is helaas reëel.”

Cyberveiligheid AZ Oostende 1

Bewustwording belangrijk

De campagne bouwt verder op eerdere inspanningen van het ziekenhuis. Vorig jaar behaalde AZ Oostende het ISO 27001-certificaat, de internationale norm voor informatieveiligheid. Toch blijft waakzaamheid nodig, klinkt het.

“Informatieveiligheid raakt aan vertrouwen, continuïteit van zorg en professionele verantwoordelijkheid,” besluit Dekeyser. “Daarom investeren we niet alleen in technologie, maar ook in bewustwording bij al onze medewerkers en artsen.”

Cyberveiligheid AZ Oostende 3
De redactie
Cybercriminaliteit Cybersecurity

Meest gelezen

73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis
Tramongeval Nieuwpoort
Nieuws
Update

Tramongeval op de Kaai in Nieuwpoort: vijftien gewonden, één zwaargewond
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Stefanie Sander (43) dan toch niet vrij zonder enkelband, arbeidsauditoraat gaat in beroep

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Cybercrime2

Politiezone Grensleie houdt infosessies over cybercriminaliteit: "cijfers stijgen elk jaar spectaculair"

Cyberaanval bij Roularta voorbij, impact is beperkt
Cyber defense factory howest 2
Update

Defensie kiest Howest Brugge als uitvalsbasis voor 'Cyber Defense Factory'
Jasper pillen

Brugge wordt Vlaamse uitvalsbasis voor cyberverdediging
Haven oostende

"Momenteel geen weet van datalekken": Haven Oostende dient klacht in na cyberaanval
2014-07-08 00:00:00 - Haven Oostende versterkt economisch belang

Haven Oostende slachtoffer van cyberaanval
Aanmelden