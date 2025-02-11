AZ Oostende lanceert campagne rond databescherming: “Elke kleine reflex telt”
AZ Oostende zet de komende weken extra in op informatieveiligheid. Met een nieuwe bewustmakingscampagne wil het ziekenhuis medewerkers en artsen nog alerter maken voor cyberdreigingen in de zorgsector.
Cyberaanvallen zijn ook in de zorg geen uitzondering meer. Daarom start AZ Oostende met de campagne “Hou het safe”, die focust op databescherming op de werkvloer. Het initiatief past binnen een bredere, jarenlange inzet op informatieveiligheid.
Ziekenhuizen werken dagelijks met gevoelige medische gegevens en complexe IT-systemen. “Elke kleine reflex telt,” zegt Brecht Dekeyser, directeur data, IT en innovatie van AZ Oostende. “Een scherm vergrendelen, een verdachte mail melden of een print meteen ophalen: zo vormen we samen een menselijk schild tegen digitale dreigingen.”
Infostands en video's
De campagne kiest voor een laagdrempelige aanpak, met een mascotte, tien duidelijke vuistregels en vier korte video’s. Daarnaast zijn er interactieve infostands waar medewerkers praktische tips krijgen over onder meer phishing, veilige wachtwoorden en correct datagebruik.
Daarvoor werkt het ziekenhuis samen met SHIELD vzw, een organisatie die de cyberweerbaarheid in de zorg en het hoger onderwijs wil versterken. “Met ons ‘Be Ready on Tour’-programma willen we zoveel mogelijk medewerkers bereiken,” zegt Masja Kinsbergen, projectcoördinator Awareness bij SHIELD. “Cyberbewustzijn versterkt organisaties, maar mensen kunnen die kennis ook toepassen in hun dagelijkse leven. De dreiging is helaas reëel.”
Bewustwording belangrijk
De campagne bouwt verder op eerdere inspanningen van het ziekenhuis. Vorig jaar behaalde AZ Oostende het ISO 27001-certificaat, de internationale norm voor informatieveiligheid. Toch blijft waakzaamheid nodig, klinkt het.
“Informatieveiligheid raakt aan vertrouwen, continuïteit van zorg en professionele verantwoordelijkheid,” besluit Dekeyser. “Daarom investeren we niet alleen in technologie, maar ook in bewustwording bij al onze medewerkers en artsen.”