Na een eerste vestiging in Charleroi komt er nu ook een Cyber Defense Factory in Brugge. Die beslissing kwam er onder impuls van Vlaams Parlementslid Jasper Pillen, die de link legde tussen Defensie en hogeschool Howest, die bekend staat om haar opleiding in cybersecurity.

Brugge werd gekozen omwille van haar sterke kennisinstellingen, de nabijheid van defensiebedrijven en militaire kwartieren, en de strategische ligging aan zee. De nieuwe vestiging moet zorgen voor een nauwe samenwerking tussen Defensie, onderwijs en de industrie. Zo wil Defensie ook in Vlaanderen werk maken van een sterkere cyberweerbaarheid.