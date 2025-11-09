De oplichters worden alsmaar creatiever met valse mails, valse berichten. En een onverwacht telefoontje van iemand die zich uitgeeft voor medewerker van een bank, overheidsdienst, mutualiteit of card stop, kan een rood licht zijn. Oplichters geraken op het internet vaak aan privégegevens.

Veel oplichters werken bovendien vanuit het buitenland. Politiediensten botsen in andere landen al te vaak op de onwil van internetproviders om mee te werken bij een opsporing. Francis Nolf, Recherche PZ Grensleie: “Je kunt je anoniem op internet begeven. Voor ons wordt het heel moeilijk om via IP-adressen of domeinnamen een misdadiger terug te vinden. Hou daar rekening mee. Wees dubbel voorzichtig bij mensen waar je geen mail of geen Whatsapp van verwacht.”

