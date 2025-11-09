Politiezone Grensleie houdt infosessies over cybercriminaliteit: “cijfers stijgen elk jaar spectaculair”
De politiezone Grensleie organiseert in Menen infomomenten over cyberpreventie. In 10 jaar is het aantal klachten over oplichting op het internet vervijfvoudigd. De meeste criminelen werken vanuit het buitenland en de politie heeft weinig armslag in andere landen internetfraude te bestrijden. Maar oplichting op het internet kan voorkomen worden als we de signalen herkennen.
De politiezone Grensleie noteerde vorig jaar bijna 300 oplichtingen via internet, waarbij mensen bestolen werden. En de zone stevent dit jaar alweer op een record aantal klachten af. Ann Vulsteke, Politiezone Grensleie: “We zien dat we de laatste tien jaar aan meer dan een vervijfvoudigen van de aangiftes van zulke feiten zitten. Ook dit jaar, op 1 november, staan we al voorbij de teller van het hele vorige jaar. De cijfers stijgen jaar na jaar spectaculair. Vandaar dat we een paar infoavonden organiseren binnen onze politiezone.”
Buitenland
De oplichters worden alsmaar creatiever met valse mails, valse berichten. En een onverwacht telefoontje van iemand die zich uitgeeft voor medewerker van een bank, overheidsdienst, mutualiteit of card stop, kan een rood licht zijn. Oplichters geraken op het internet vaak aan privégegevens.
Veel oplichters werken bovendien vanuit het buitenland. Politiediensten botsen in andere landen al te vaak op de onwil van internetproviders om mee te werken bij een opsporing. Francis Nolf, Recherche PZ Grensleie: “Je kunt je anoniem op internet begeven. Voor ons wordt het heel moeilijk om via IP-adressen of domeinnamen een misdadiger terug te vinden. Hou daar rekening mee. Wees dubbel voorzichtig bij mensen waar je geen mail of geen Whatsapp van verwacht.”
Volgende dinsdag 18 november wordt nog een gratis sessie cybercrime georganiseerd. Alle informatie vind je op de webstek van Politiezone Grensleie.