Cyber­cri­mi­ne­len vis­sen naar gege­vens van nabe­staan­den via rouw­be­rich­ten, DELA waar­schuwt: Men­sen in rouw zijn emo­ti­o­ne­ler en min­der alert, daar spe­len ze op in”

Uitvaartspecialist DELA waarschuwt voor phishers die gegevens en geld van nabestaanden te pakken proberen te krijgen via rouwberichten. "We kregen de voorbije drie maanden 130 meldingen op een totaal van 45.000 rouwberichten", klonk het bij Caroline Hombroukx van DELA. "De criminelen doen zich voor als onder meer advocaat, verzekeraar of notaris."

Tussen oprechte rouwbetuigingen op de herdenkingspagina Ingedachten.be van DELA, duiken de laatste tijd berichten op van phishers. De laatste drie maanden gaat het om 130 meldingen op een totaal van 45.000 rouwberichten. "Ze proberen de nabestaanden te bereiken door zich bijvoorbeeld voor te doen als iemand van de verzekering. Ze vragen naar hun e-mailadres, zodat ze de documenten voor de uitkering van de premie kunnen toesturen."

Wat DELA vooral opvalt, is de manier waarop ze te werk gaan. "Het is heel hardnekkig. Ze gaan steeds op zoek naar andere manieren om in contact te treden met de nabestaanden. Mensen in rouw zijn al emotioneler en minder alert, daar spelen ze doelbewust op in. We merken op het einde van de maand ook pieken op. Hoe dat komt, hebben we een beetje het raden naar."

Waarschuwing

Om dit soort fraude tegen te gaan en het risico te beperken, zet DELA in op sensibilisering en technische ingrepen. "We proberen de nabestaanden meteen te wijzen op die manier van phishing, zodat ze opletten." Verder staat er een duidelijke waarschuwing boven aan het platform en kunnen bezoekers verdachte berichten onmiddellijk signaleren via een eenvoudige meldpuntknop. Frauduleuze afzenders worden geblokkeerd en op een blacklist geplaatst. Ook het aantal privécondoleances dat per IP-adres kan worden verzonden, is beperkt om misbruik tegen te gaan.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Cybercriminaliteit

