Het Cyber Command is de nieuwe vijfde component van defensie. Daarbij wordt ingezet op de beveiliging van militaire netwerken en wapensystemen en elektromagnetische oorlogsvoering. De nieuwe component bundelt met de Cyber Defense Factory de krachten met hogeschool Howest die een bacheloropleiding cybersecurity aanbiedt. Samen zullen ze werken aan projecten rond cyberverdediging.

Die samenwerking zal een rol spelen bij de marine in Zeebrugge, met de komst van de nieuwe mijnenjagers. De schepen beschikken namelijk over technologie die gebruik maakt van cyberverdediging. "Onderzoek en innovatie zijn nu eenmaal prioriteiten die centraal staan in mijn project voor defensie. Maar deze prioriteiten moeten worden gestructureerd rond een strategie, de DIRS (Defence Industry Research Strategy), die ik wil voortzetten en versterken", zegt minister van Defensie Theo Francken (N-VA).

Volgens generaal-majoor Michel Van Strythem is het project belangrijk in de huidige geopolitieke situatie. "Als we kijken naar de oorlog in Oekraïne, zien we dat er ook oorlog wordt gevoerd in de cyberruimte. Dat gaat van gebruik van drones, over het verspreiden van fake news tot het saboteren van kabels."