Lut Deseyn, burgemeester Avelgem: “Wij zouden dat samen met de provincie doen, want naast het huisje loopt de Scheebeek, die onderhouden wordt door de provincie. Als wij samen met de provincie daar een soort bufferbekken kunnen aanleggen, dan zou dat heel wat schelen voor de waterproblematiek, zoals we die nu kennen. Dat is ook een mooie oplossing voor de eigenaar, want het huis is onverkoopbaar omdat het in een overstromingsgebied ligt. Dat is zo, omdat het eigenlijk onvergunbaar is. Als een andere koper dat huis wil kopen, kan hij geen nieuwe vergunning krijgen om daar iets te doen van bouwwerken. Wij hopen dat een eventuele andere koper dat niet doet, en dat overlaat aan de gemeente.