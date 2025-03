Het anker is nu in Oostende een stille getuige van een grote geschiedenis. "Het heeft meer dan tien jaar in een loods gelegen, is behandeld geweest, geconserveerd. Maar het was zoeken naar een goede plaats. Ook symbolisch is dat we twee ankers van die historische Belgica hebben. Dat het ene in Noorwegen staat en het andere nu eindelijk ook publiek toegankelijk in België. Ook bij die heroïsche expeditie eind negentiende eeuw was dit een samenwerking tussen België en Noorwegen."



Meer info over de Belgica vind je hier.