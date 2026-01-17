De geschiedenis van het oude Nieuwpoort is ruim beschreven. Er is daar de laatste 850 jaar veel gebeurd. Er zijn referenties aan de honderdjarige oorlog en zo veel meer. Historici zijn altijd op zoek naar nieuwe elementen.

Guido Demerre, Nieuwpoortkenner-Historiograaf: “Het zou mij boeien omdat men altijd een stukje mozaïek van de geschiedenis kan reconstrueren. En het is al een paar keer gebeurd in de stad. Als men hier en daar een nieuw huis bouwt en in de ondergrond peutert, kan men illustraties vinden. Of beenderen. Stel je voor een kerkhof uit de dertiende eeuw. 180 tot 200 graven waarvan de studie nog niet ten einde is.”

Kanonkogel

Bij de proefopgravingen is een stenen kanonkogel gevonden, maar er moet veel meer in de grond zitten. De archeologen krijgen ruim de tijd. In het najaar start Nieuwpoort wel de bouw van het nieuw administratief centrum. Kris Vandecasteele, burgemeester Nieuwpoort: “Ons stadhuis is te klein geworden. We zitten op verschillende sites. De bedoeling is te centraliseren en de diensten samen te brengen. “

Tegen 2029 zou het nieuwe gebouw er moeten staan. De kostprijs is geraamd op 15 miljoen euro.