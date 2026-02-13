Het boek telt honderden pagina's met gebeden, die zich richten tot tal van heiligen. Elke dag eert een andere heilige. Wat opvalt, is dat de patroonheilige Arnoldus van Oudenburg in het boek ontbreekt. "Er zijn enkele pagina's uit het boek gescheurd", vertelt Wouter Dhaeze, cultuurfunctionaris in Oudenburg. "Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of Arnoldus daar tussen zat."

Stukje identiteit

Het boek komt uit de Sint-Pietersabdij van Oudenburg, dat valt te bewijzen door de bibliotheekstempel die in het boek bewaard bleef. "Het is een stukje ziel van onze stad dat opnieuw thuiskomt, dat we dit werk een plaats mogen geven in ons museum maakt ons bijzonder trots”, zegt burgemeester, Romina Vanhooren.