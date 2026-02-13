6°C
Aanmelden
Nieuws
Oudenburg

Eeu­wen­oud gebeds­boek keert terug naar Oudenburg

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het eeuwenoude ‘Schat-Kiste der Litaniën’ dat tijdens de Franse Revolutie uit Oudenburg verdween is opnieuw thuis. Het stadsbestuur heeft het boek met gebeden, dat ooit deel uitmaakte van de Sint-Pietersabdij, voor een prikje op de kop getikt.

Het boek telt honderden pagina's met gebeden, die zich richten tot tal van heiligen. Elke dag eert een andere heilige. Wat opvalt, is dat de patroonheilige Arnoldus van Oudenburg in het boek ontbreekt. "Er zijn enkele pagina's uit het boek gescheurd", vertelt Wouter Dhaeze, cultuurfunctionaris in Oudenburg. "Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of Arnoldus daar tussen zat."

Stukje identiteit

Het boek komt uit de Sint-Pietersabdij van Oudenburg, dat valt te bewijzen door de bibliotheekstempel die in het boek bewaard bleef. "Het is een stukje ziel van onze stad dat opnieuw thuiskomt, dat we dit werk een plaats mogen geven in ons museum maakt ons bijzonder trots”, zegt burgemeester, Romina Vanhooren.

Oudenburg Boek 10
Oudenburg Boek 11
Oudenburg Boek 13
Niels Jonckheere
Geschiedenis

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Belgian Vegan Awards 2025

Vegan pareltjes uit Brugge vallen in de prijzen op Belgian Vegan Awards 2025
Olifant Tembo speciaal voor kinderkunstenfestival Spinrag in Kortrijk

Kinderkunstenfestival Spinrag brengt mentalistisch theater in buik van olifant aan Conservatorium Kortrijk
Carnaval Blankenberge

Praalwagens en verklede deelnemers kleuren Blankenbergse straten ondanks sneeuw
Liefde tussen de lijnen festival Oostende

Liefde tussen de Lijnen brengt romantiek en literatuur naar Oostende
Onze Lieve Vrouwekerk

Kortrijk waant zich even in Parijs met musicalklassieker in unieke setting
2018-01-26 00:00:00 - Wouter Deprez in West-Vlaamse première

Wouter Deprez brengt orde in de chaos (en veel gelach) in Oostende
Aanmelden