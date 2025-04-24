17°C
Aanmelden
Nieuws
Poperinge

Tal­bot Hou­se Pope­rin­ge wil oor­logs­krant­je uit de loop­gra­ven twee­de leven geven: boor­de­vol zwar­te humor”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Een bijzondere krant komt volgend jaar heel even terug: 'de Wipers Times'. Het was een krantje vol humor en verhalen van wat de Britse soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog meemaakten. Talbot House in Poperinge heeft sinds kort enkele originele kopieën in handen en wil de krant tijdelijk terugbrengen, samen met een expo.

De Wipers Times ging rond onder de manschappen en andere Britse eenheden aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Ze staan boordevol Britse humor, heel zwarte humor. Er staan verhalen in over waar de mannen mee bezig waren in de loopgraven", vertelt Simon Louagie van Talbot House in Poperinge.

Expo

Zelfs tot lang na de oorlog bleef de krant groots. "In onze regio, maar ook ver daarbuiten. Het is bewezen dat soldaten edities naar het thuisfront stuurden. Die exemplaren werden bijgehouden in musea."

Talbot House wil het krantje volgend jaar een tweede leven geven, samen met een expo vol informatie.

De redactie
Geschiedenis

Meest gelezen

Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval
Mars clarebout 03
Nieuws
Update

Grimmige sfeer tijdens protestmars bij Clarebout, directie wil staking breken via deurwaarder
Ontploffing Izegem
Nieuws
Update

Zeven flats blijven onbewoonbaar na explosie in Izegem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

414 BB LINKS registermesen

Rijksarchief haalt waardevol kasboek uit 1433 van de abdij van Mesen terug uit Duitsland
Belfort

Lichtspektakel laat Brugs Belfort elke avond vertellen
Belfort

Lichtspektakel ‘Het Belfort Vertelt’ brengt geschiedenis van Brugge tot leven
Opgravingen 5

Ieperse burcht kan volgens archeoloog wel perfect blootgelegd worden
Opgravingen 5

Minister Weyts hoopt dat burcht in Ieper bewaard kan worden, hij wil aankoop site mee helpen betalen
Kasteel van Loppem

Nieuw boek geeft geheimen over verblijf van Koning Albert I in Kasteel van Loppem prijs
Aanmelden