Talbot House Poperinge wil oorlogskrantje uit de loopgraven tweede leven geven: “boordevol zwarte humor”
Een bijzondere krant komt volgend jaar heel even terug: 'de Wipers Times'. Het was een krantje vol humor en verhalen van wat de Britse soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog meemaakten. Talbot House in Poperinge heeft sinds kort enkele originele kopieën in handen en wil de krant tijdelijk terugbrengen, samen met een expo.
De Wipers Times ging rond onder de manschappen en andere Britse eenheden aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Ze staan boordevol Britse humor, heel zwarte humor. Er staan verhalen in over waar de mannen mee bezig waren in de loopgraven", vertelt Simon Louagie van Talbot House in Poperinge.
Expo
Zelfs tot lang na de oorlog bleef de krant groots. "In onze regio, maar ook ver daarbuiten. Het is bewezen dat soldaten edities naar het thuisfront stuurden. Die exemplaren werden bijgehouden in musea."
Talbot House wil het krantje volgend jaar een tweede leven geven, samen met een expo vol informatie.