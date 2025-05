Het lichtevenement zal wellicht veel volk lokken, met elf dagen lang twee voorstellingen per avond. Maar problemen door een toestroom van publiek zoals bij Wintergloed verwacht de stad niet. De stad Brugge twijfelde niet lang om mee de schouders onder het initiatief te zetten. “Dit evenement is een absolute meerwaarde voor Brugge”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Het spektakel is niet alleen een ode aan ons rijke verleden, maar ook een voorbeeld van hoe erfgoed, technologie en beleving samengebracht worden in het hart van onze stad.”

