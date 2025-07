Hoofdarchivaris Hendrik Callewier ging het document vorige week zelf ophalen in Duitsland. De bezitter wou het eerst verkopen, maar gewetensproblemen overtuigden hem om het uiteindelijk terug te schenken. Drieke Vandermeersch, historicus: “Gezien de voorgeschiedenis van het document is het in verbazingwekkend goede staat. Wat staat er in: zowel inkomsten als uitgaven. Eigenlijk superboeiend om te weten van waar die abdij zijn inkomsten haalde en wat ze ermee deden. Het gaat over graan, over bier, over wijn. We weten bijvoorbeeld dat er op een dag een bisschop langskwam die zei: oei ze hebben hier te weinig wijn.”