Waregem

Andy Peel­man in de sul­ky: beken­de Vla­min­gen oefe­nen voor Ware­gem Koerse

Waregem koerse bv 3

Op de Gaverbeekhippodroom in Waregem is gisteravond geoefend voor de Heart for Brain Race. Onder meer acteur & tv-presentator Andy Peelman stapte in een sulky met een professionele jockey. De duorace tussen bekende mensen wordt gereden op Waregem Koerse op 2 september.

Heart for Brain Race is een duorace voor het goede doel dat is opgericht door Charlotte Devos. De vrouw van de Waregemse burgemeester Kristof Chanterie stierf vorig jaar aan een hersentumor. De organisatie verzamelt geld voor meer onderzoek naar de ziekte.

Waregem koerse bv 1

Bekende koppen in de sulky

Voor de race werd gisteravond al even geoefend. Ook ex-renner Nick Nuyens was gisteravond van de partij.

Aan de duorace op Waregem Koerse doet ook VRT-presentator Ruben Van Gucht mee, net als MR-politicus Georges-Louis Bouchez. Vorig jaar won VTM-nieuwsanker Freek Braeckman de race.

Waregem koerse bv 2
De redactie
Waregem Koerse

