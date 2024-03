De provincie onderzoekt nu welke domeinen er nog in aanmerking komen voor de installatie van zonnepanelen. “Het is een goede zaak dat er nu wel extra haalbaarheidsstudies uitgevoerd worden zodat de capaciteit kan verhoogd worden, want niet elk gebouw is geschikt om er zonnepanelen op te leggen. Door bijkomende studies kan gezocht worden naar alternatieve locaties”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Dit jaar staan alvast extra installaties gepland in het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk en op de site van Bulskampveld in Beernem.